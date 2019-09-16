Sosyal medya yüzünden beni yanlış tanıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

22 Eylül'e kadar Artweeks Akaretler'de koleksiyonunun bir parçası sergilenen Hacı Sabancı 'Günaydın Hafta Sonu'nda şöyle konuştu:■ Sekiz-dokuz senedir sanatla ilgiliyim, alımlar yapıyorum. Çok keyif alıyorum. Artweeks'ten çok güzel geri dönüşler aldık. Daha yolun başındayım.■ Sanatta ilk görüşte etkilenmek önemli ama bütçe de önemli. Ben beğendiğimi hemen almıyorum, bekliyorum, daha güzel eseri vardır diye araştırıyorum. Tabii kaçırıp alamadığım çok eser oldu. İnsanın ufkunu açan, ruhuna iyi gelen bir şey sanat. Keşke her insanın hayatında olsa.■ Arzu-Ömer Sabancı adını verdiğimiz geniş bir koleksiyon var. Esas orası için alım yapıyorum. Sabiha (Kurtulmuş) beni aradığında "Sadece kendin için topladığın, seni yansıtan eserler olsun" dedi. Akaretler'de sergilenenler kendi alımlarımdan oluşuyor. Eve alıp götürdüğüm bazı eserler için "Ne gerek vardı buna, biraz fazla olmadı mı?" dedi evdekiler. Ama çok büyük sıkıntı olmadı.■ Malessef bana karşı farklı bir algı var. Daha çok sosyal medyada gittiğim yerleri, yediğim şeyleri paylaştığım, ofiste çalışırken fotoğraf paylaşmadığım için hakkımda yanlış bir algı var. 07.00'de kalkıyorum, iki yıldır düzenli olarak spora gidiyorum. Bir yıldır kickboks yapıyorum. 08.00'de iş başı yapıyorum. Denizcilik işinde çalışıyorum. Ailemizin gemicilik yatırımı var. Büyük bir filo. Gemilerimiz global anlamda ticaret yaptığı için dünyadaki her olay bizi etkiliyor.'Türkçe şarkıları tercih ediyorum'■ Ben bir caz şarkıcısıyım. Türküleri çok seviyorum. Türküleri yeni nesle geçirmek adına modernize ediyoruz.■ 20 senelik şarkıcılık geçmişim var. Kendi dilimde şarkı söylemeyi tercih ediyorum. İlk konserim 18 Ekim'de Akasya Kültür Sanat'ta.'Karamsar eserler karşılık bulmuyor'Artweeks Akaretler'i üç yıldır sanatseverlerle buluşturan Sabiha Kurtulmuş, şunları anlattı...■ Hiç ummadığımız kadar ilgi gördü. 25-35 yaş arası daha çok ilgi gösteriyor. Genç nesil çağdaş sanata meraklı. Çok araştırıyorlar. Halbuki sanatta görür görmez aşık olmak önemli; düşünmeden almak en iyisi...■ Sanat ekonomisi piyasası diye bir alan var. Çağdaş sanat, son 10 yılda ivme kazandı. Ülkenin durumuna göre alımlarda beğeniler farklı olabiliyor. Ancak karamsar, melankoliyi yansıtan eserler artık karşılık bulmuyor.'Kadınları ilgilendiren güçlü bir hikaye'■ Semih Kaplanoğlu"nun 'Bağlılık-Aslı' filmi, doğumdan sonra işe dönmek için çabalayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Kadınları ilgilendiren güçlü bir hikaye.■ Erkek gözüyle kadını anlatmak çok zordur ama burada erkek bakış açısıyla yazılmış yüzeysel bir senaryo yok. Bir kadın olarak erkekler tarafından anlaşılmak beni mutlu etti.■ Semih Kaplanoğlu gibi bir yönetmenle çalışmak büyük şans. Semih Hoca titiz ve disiplinli. Bana güvenmesi benim için hem heyecan verici, hem de tedirgin ediciydi.'GÖRÜCÜ USULÜNE DOĞRU GİDİYORUM'■ Mutlu olmak için ilişkinizin olmasına gerek yok. İki yıldır hayatımda kimse yok, o kadar mutluyum ki.■ Görücü usulüne doğru gidiyorum. Ama "Sana birini bulalım" dediklerinde, "Şişmanlarla işim bitti, kendim gibi erkek istiyorum" diyorum. Hayatım şişkolarla geçti. Erkekler kendilerine bakmıyor. Kilo, sağlık problemi olmadığı sürece şımarıklık. Bizim evde ekmek yenmez. Kızım haftanın beş günü kuru fasulye, nohut ve mercimek yiyor. Sağlıklı beslenmek en ucuzu. Eve cips, gazlı içecek girmiyor.■ İnsanlar artık açlıktan değil, kilodan ölüyor ve bu çok ciddi bir sorun. Önümüzdeki beş senede Amerikalılar'ın yüzde 98'i obez olacak. Yeni nesli bu konuda bilinçlendirmek, kendi jenerasyonumuzdakilere de sağlık kazandırmak için önümüzdeki günlerde Youtube'da bir kanal açıyoruz. Tüm dünya artık dijitale kaydı. Dijital çağın gerçekleriyle beni buluşturan kişi de kızım Ayşe oldu.■ Nisan ayında vizyona girecek olan 'Hababam Sınıfı' filminde ben de varım. Kızlar okulunun Badi Ekrem'i ben olacağım. Şener Şen'in bütün filmlerini 10 kere izlemiş biriyim. Badi Ekrem de en sevdiğim karakterlerden biri. Böyle bir filmin içinde olmak beni çok mutlu etti.'Hangi kadına ne yapılmış diye ödüm patlıyor'■ Ana akım poptan uzak bir müzik yapıyorum. Özgün bir tarzım var.■ 200'ün üzerinde şarkım var. Başkalarına verdiğim şarkıların da iyi gitmesi beni çok mutlu ediyor.■ Artık sosyal medyadan ölüm patlıyor, acaba hangi kadına, hayvana, çocuğa ne yapılmış diye. Videolara bakmadan geçmeye çalışıyorum. Tepki verdiğimiz bütün olayların popüler kültür haline dönüştüğünü görüyorum.