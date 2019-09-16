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Ünlü şarkıcılar Hadise ve Demet Akalın arasında neler oluyor? Hadise'den Demet Akalın'a olay gönderme...
Ünlü şarkıcılar Hadise ve Demet Akalın arasında neler oluyor? Hadise'den Demet Akalın'a olay gönderme...
Ünlü şarkıcılar Hadise ve Demet Akalın'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ünlü şarkılarda Hadise ve Demet Akalın'ın laf düellosuna bir yenisi daha eklendi. Demet Akalın'ın 1 ay önce 'Instagram'da çıplak kalça, popo görmekten bıktım' diyerek Hadise'yi takipten çıkarmasıyla ateşlenen söz dalaşına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Harbiye konseri öncesi "Mekanın sahibi döndü" diyen Hadise'ye, Demet Akalın "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor." demişti. İşte bu sözlere Hadise'den cevap geldi. Hadise çıktığı bir konserde söylediği sözlerle Demet Akalın!a göndermede bulundu. İşte Hadise'nin Demet Akalın'a gönderme yaptığı sözleri...
Giriş Tarihi: 16.9.2019 15:13Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 15:13
Ünlü şarkıcılar Hadise ve Demet Akalın'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ünlü şarkılarda Hadise ve Demet Akalın'ın laf düellosuna bir yenisi daha eklendi.