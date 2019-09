BUGÜN NELER OLDU

Sibel Can, Antalya Sueno Hotel'de hayranlarının karşısına çıktı. Can, güçlü yorumu ve şarkılarıyla hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attı. Yaz boyunca 41 konser veren ünlü sanatçı, sonbahar konser serisini de başlattı. Can; 27 Eylül'de Ankara Metromall'da, 28 Eylül'de ise Kıbrıs Kaya Palazzo'da sahneye çıkacak. Ünlü sanatçı; yeni konserleri için modacı Amor Gariboviç ve Nihan Peker'e kostüm siparişi verdi.