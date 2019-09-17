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Dublör kullanmıyor sette bile dövüş eğitimi alıyor

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Dublör kullanmıyor sette bile dövüş eğitimi alıyor
Yayınlandığı günden beri seyirciyi ekran başına kilitleyen atv dizisi 'Kimse Bilmez'in başrol oyuncularından Keremcem, set aralarında bile dövüş eğitimleri alarak zorlu sahnelere hazırlanıyor. Dizi başlamadan üç ay önce yakın dövüş eğitimleri alan oyuncu, dublör kullanmadığı için dövüş derslerine dinlenme zamanlarında da devam ediyor. Keremcem, yakın dövüş eğitmeni Behzat Ergeshov ile neredeyse haftanın üç-dört günü sette çalışıyor.

KARAVANDA MÜZİK YAPIYOR
KEREMCEM, set aralarında dövüş eğitiminin dışında karavanda müzik de yapıyor. AKUSTİKaravan konseptiyle çektiği klipleri YouTube kanalına yükleyen Keremcem, söylediği şarkılarla da milyonlara ulaşıyor.
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Dublör kullanmıyor sette bile dövüş eğitimi alıyor
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