Ziynet Sali, hayatını Kıbrıs'ta Erkan Erzurumlu ile birleştirdi. Merit Royal Hotel'deki düğüne çiftin ilk dansı damga vurdu. Çiçeği burnunda evliler, Elvis Presley'nin Can't Help Falling in Love adlı şarkısıyla dans etti.

BUGÜN NELER OLDU