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Genç opera sanatçıları dünya sahnelerine çıkacak

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Genç opera sanatçıları dünya sahnelerine çıkacak
Ülkemizdeki genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla 'Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka' sloganıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması'nın kazananları belli oldu. Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen yarışmanın gala gecesi, 9 Eylül'de Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlendi. Türkiye'nin ilk ve tek ulusal opera yarışmasının jüri tarafından birinci seçilen ismi Uğur Atasoy olurken, Sedef İlayda Büyükyörük ikinci, Ramazan Karaoğlanoğlu üçüncü, Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren ilk üç isim Türkiye'yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek.
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Genç opera sanatçıları dünya sahnelerine çıkacak
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