Kalben’e tepki yağdı! ‘Bırak şu ikiyüzlülüğü’ Haydi söyle!

Şarkıcı Kalben, geçtiğimiz günlerde tanınmasını sağlayan İbrahim Tatlıses şarkısı 'Haydi Söyle'yi artık konserlerinde söylemeyeceğini duyurdu. Şarkıcı, konserinde bu parçayı söylemesini isteyen seyircilere "Kadını silahla vuran bir adamın şarkısını söylemek istemiyorum" dedi. Bu sözlerinin ardından sosyal medyada çok eleştirilen Kalben, daha sonra çark ederek şu açıklamayı yaptı: "Magazinde yazılan kaba cümle benden değil. Bir gün bu şarkıyı canım çekince yine söylerim, düşmanlık yok bende."







Bu gelişmenin ardından Tatlıses'in danışmanı Fulya Akbay Toprak, Kalben'e şöyle seslendi: "Bugün bu şarkının cover olarak üzerinize yapışmasından rahatsız olabilirsiniz. Çünkü üretken bir sanatçısınız ve akıl sizin, 'Artık okumayacağım' diyebilirsiniz. Seyirciden başka kimse dert etmez bunu. Fakat anlamadığım bu açıklamayı yaparken cümlelerinizin imalı ve iğneleyici olması. O zaman niye 2016'da okudun bu şarkıyı diye sormazlar mı insana? Bazıları o demediğiniz bel altı cümleleri kendilerine manşet yapmayı görev edinmezler mi? Bayıla bayıla sizi dinleyenler, o demediklerinizin üstünden ikiyüzlülükle suçlamaya başladı bile. Sosyal medya bu cümleleri üzerinize yapıştırdı gözlüklü feminist olarak."







'BU COVER'DAN BAŞKA NESİ VAR?' DEDİLER DİYE KIZDIM'

Kalben Instagram'da yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Şarkının sahibi düşünülünce ben gözlüklü feminist olduğumdan bir çelişki doğuyor. Konserlerde şiddetsizliğe davet ediyorum şarkı yoluyla. Ölümden dönmeden ve sevdiklerimizi kaybetmeden öğrenmemiz ümidiyle şiddetsizliği. 7'den 70'e herkesi yakalamak için daha iyisini kendim yazamadım diye; 'Cover'dan başka nesi var?' dendi diye kibirlendim, dargınlaştım ve öfkelenmeye başladım. Beni 'Haydi Söyle' ile tanımayı seçen dinleyicilerimize bundan sonra hiçbir yanıt vermeyecek; konser akışımı bozmayacak, bir şarkıyı söylemek zorunda hissetmeden özgür takılacağım. Dilerim müziğime bağlılığıma ve kalbime değer verir, bana el verirsiniz; baskısız, öylece."

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