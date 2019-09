İstanbul Resitalleri 13. sezon programını açıkladı

BUGÜN NELER OLDU

Sabah ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri, 12 Ekim'de başlıyor. Son 13 yıldır, klasik müziğin gözde virtüözleri ile usta piyanistleri; yerli ve yabancı saygın kurum ve markaların evsahipliğinde, seçkin bir izleyici kitlesiyle buluşturan İstanbul Resitalleri'nin yeni sezon programı açıklandı. Bugüne kadar 80'i aşkın uluslararası sanatçı ile 100'den fazla resitale evsahipliği yapan organizasyon, her sezon yaklaşık 3 bin izleyiciyi Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de ağırlıyor. Etkinliğin 13'üncü sezonunun açılışını, Rahmaninov Kraliçesi olarak tanımlanan Ukrayna asıllı Amerikalı piyanist Valentina Lisitsa yapacak. 40 albümü ve konserlerinde sergilediği güçlü yorumculuğu ile 21'inci yüzyılın en sıra dışı piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Nikolai Demidenko ise 15 Kasım'da sahne alacak. İstanbul Resitalleri'nin Aralık ayı konuğu, İrlandalı virtüöz Finghin Collins olacak. İsviçre'de düzenlenen Clara Haskil Uluslararası Piyano Yarışması 1999 birincisi, New Ross ve Music for Galway gibi İrlanda'daki iki önemli festivalin de müzik direktörü olan Collins, 2019'un son resitalini 20 Aralık'ta verecek. İstanbul Resitalleri; yeni yılı, dünyanın en prestijli salonlarında konserler veren, Tchaikovsky ve ARD gibi önemli uluslararası yarışmalarda ödül alan çellist Alexander Chaushian ile 18 Ocak'ta karşılayacak. Etkinliğin Şubat ayı konuğu ise iki ünlü isim olacak. Yehudi Menuhin ve Henryk Wieniawski gibi iki önemli uluslararası keman yarışmasının altın madalyalı şampiyonu SoYoung Yoon ve dünyanın en prestijli piyano yarışmalarından Leeds'in 2018 ikincisi Mario Haring, 14 Şubat'ta duo resitalde bir araya gelecek.İstanbul; 14 Mart'ta, 2007'de İngiliz Kraliyet Nişanı CBE ile onurlandırılan, ünlü İngiliz piyanist Imogen Cooper'ı ağırlayacak. 1986'da VIII. Uluslararası Tchaikovsky Yarışması'nda kazandığı birincilikle dünya çapında adını duyuran, 30'dan fazla albüme ve İngiliz Kraliyet Nişanı OBE'ye sahip olan İrlandalı usta piyanist Barry Douglas ise 10 Nisan'da sahnede olacak. Etkinlik; 16 Mayıs'ta İngiliz piyanist Christian Blackshaw'u ağırlayacak. 2019-2020 sezonunun kapanışını ise 12 Haziran'da Japon piyanist Momo Kodama yapacak.