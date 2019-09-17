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Kimse Bilmez’in ’si

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına toplayan Kimse Bilmez’in başrol oyuncularından , set aralarında bile özel ders alarak kendisini geliştiriyor. Ünlü oyuncu, zorlu sahnelerde başarılı olmak için dövüş eğitimi alıyor ve kesinlikle dublör kullanmıyor. Keremcem, çekim aralarında karavanında gitar çalıp şarkılar da söylüyor.

Giriş Tarihi: 17.9.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 10:05
Kimse Bilmez’in Ali’si Keremcem…

Yayınlandığı günden beri seyirciyi ekran başına kilitleyen atv dizisi 'Kimse Bilmez'in başrol oyuncularından , set aralarında bile dövüş eğitimleri alarak zorlu sahnelere hazırlanıyor.

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Kimse Bilmez’in Ali’si Keremcem…
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