Musa Göçmen’den metallica rüzgarı

BUGÜN NELER OLDU

SIRA dışı besteciliğiyle ülkemizde ve dünyada adından söz ettiren Musa Göçmen, 28 Eylül'de Grand Pera Emek Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. İddialı bir projeyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Göçmen, çalışmalarını şöyle anlattı: "Yıllardır yur tiçi ve dışında birçok senfonik rock konseri yazdım ve yönettim. Ülkemizde de bunu gerçekleştirmek hayalimdi. 2 senedir Senforock ile konserler vermekteyiz. Klasik senfonik müzik dinleyicisi ile rock müzik dinleyicisi aynı duyguda buluştu ve salonlara sığmayıp meydanlara taştı. Ama Metallica'nın şarkılarını orkestra ile seslendirmek çok farklı bir haz. Eserler, rock müzik tarihinin zirve şarkıları..."