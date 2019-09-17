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’nde Bir mekan, bir hikaye

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Rezan Has Müzesi’nde Bir mekan, bir hikaye
Kurulduğu yıldan bu yana birçok önemli sergiye evsahipliği yapan Rezan Has Müzesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi'nin düzenlediği Bir Mekan, Bir Hikaye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği sergisine evsahipliği yapacak. Suriye'deki savaşın, insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisini göstermeyi amaçlayan sergi, 18 Eylül'de açılacak. Stewards of Cultural Heritage (SoCH) projesi kapsamında gerçekleşen sergide; arşivlerden çıkan fotoğrafların yanı sıra sözlü tarih çalışması kapsamında hazırlanan video çalışmaları da yer alıyor.
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Rezan Has Müzesi’nde Bir mekan, bir hikaye
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