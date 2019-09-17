Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 17 Eylül 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Eylül 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 17 Eylül 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Horary Astroloji nedir?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EYLÜL 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Jüpiter ilişkisi ABD'nin bitmek tükenmek bilmeyen skandallarına yenilerinin eklenebileceğini işaret ediyor. Magazin haberlerinin dışında, Donald Trump'ın Meksika ile ilgili açıklamaları da devam ederken, dünyaca ünlü sosyal medya mecraları, Whatsapp çökebilir.

KOÇ: Bugün önemli randevulara geç kalmamak adına, yolda oluşabilecek aksaklıklara karşı daha erken hareket etmende fayda var. Bazı konularda açık sözlü olmakta bir sakınca görmesen de söylediklerin etrafındaki bazı insanları rahatsız edebilir. Eğer ailenden uzakta yaşıyorsan akşam saatlerinde iletişime geçmen gerekebilir.

BOĞA: Geçmişle ilgili bazı takıntılarının azaldığını fark ederek, hayata daha olumlu bir pencereden bakacaksın. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, karşı tarafın daha fazla güven vermesini bekleyebilirsin. Ancak bu güven arayışının sadece kendinden kaynaklı olabileceğini de unutma. Aile içerinde yaşanan maddi zorlukların aşıldığını görmek, oldukça sevindirecek.

İKİZLER: İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, hoşlandığın kişinin çekingen tavırları geri adım atmana neden olabilir. Akşam saatlerinde yakın bir arkadaşınla ilgili, aklının ucundan dahi geçmeyecek konuşmalara şahit olabilirsin. Gün içerisinde aynı zamanda evdeki bir eşya bozulabilir. Tamir etmek çok vaktini alabilir.