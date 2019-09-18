Sahnede tam 50 yıl

İstanbul'un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, orman kıyısındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturmaya Açıkhava Konserleri serisi ile devam ediyor. 1971'de 'Türküz Türkü Çağırırız' plaklarıyla kariyerlerine start veren MFÖ, 1984'te çıkan 'Ele Güne Karşı' albümüyle birlikte toplam 13 albümde (3 best of, 10 stüdyo albümü) dillere dolanan sayısız şarkılarıyla adlarını şimdiden Türkiye tarihine altın harflerle yazdırdı. 50 yıla yaklaşan müzik geçmişleriyle üç nesle seslenen MFÖ farklı yaşlardan oluşan bir hayran kitlesine sahip. Vadi Açıkhava, 21 Eylül cumartesi akşamı 5 bin kişinin hep bir ağızdan söyleyeceği 'Ele Güne Karşı', 'Güllerin İçinden', 'Mazeretim Var Asababiyim Ben','Olduramadım, 'Vurgun Yedim' şarkılarının sözleriyle yankılanacak.

BİRBİRİNDEN KEYİFLİ KONSERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapacak.