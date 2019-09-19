‘Bebek oyuncu uyurken sette çıt çıkmadı’

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Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi Bağlılık Aslı, yarın gösterime girecek. 92. Oscar Ödülleri Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Türkiye'nin adayı olan filmin ilk gösterimi önceki gün yapıldı. Başrollerini Kübra Kip, Umut Kurt ve Ece Yüksel'in paylaştığı film; bebeğini dünyaya getirdikten sonra iş dünyasına dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Filmin yıldızı ise bebek oyuncu Almina... Filmin odak noktasında yer alan bebek, profesyonel oyunculara adeta taş çıkarıyor. 6 aylık bebeği birçok önemli sahnede izliyoruz.Filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'na bir bebekle çekim yapmanın zorluklarını sordum. Uygun bebeği bulmak için uzun süre araştırma yaptıklarını ve 30 bebekle görüştüklerini söyleyen ünlü yönetmen; dünyada da örneğine pek rastlanmayan bir iş yaptıklarını belirtti. Kaplanoğlu, şöyle konuştu: "Almina çok uyumlu, sakin, uysal bir bebekti. Bizi hiç yormadı. Onun beslenme ve uyku düzenine göre hareket ettik. Hasta olmaması için uygun ortamı sağladık. Uyandıktan sonra çekim yapabildiğimiz için, o uyurken sette çıt çıkmadı."Kısa süre içinde bebekle aralarında çok güzel bir uyum olduğunu söyleyen Kaplanoğlu, şöyle devam etti: "Bir süre sonra iletişimimiz öyle bir noktaya geldi ki, keşke şimdi şöyle yapsa, şuraya baksa diye aklımdan geçirdiğim an dönüp bakıyordu. Filmde annesini oynayan Kübra'yla çok iyi anlaştı, onu hiç yadırgamadı. Böyle olacağını baştan bilseydim, Almina'ya daha çok sahne yazardım."■ Çekimler, geçtiğimiz kış İstanbul'da yapıldı ve yaklaşık 7 ay sürdü. Ağırlıklı olarak Maslak'ta, ayrıca Ümraniye, Şile ve Beykoz Kundura'da çalışıldı.■ Plato olarak kullanılan mekanın hazırlanması 3 hafta sürdü.■ Filmin müziklerini Anjelika Akbar yaptı.■ Yaklaşık 140 dakika süren Bağlılık Aslı, Kaplanoğlu'nun dijital olarak çektiği ilk film.■ Son olarak Buğday filmini sinemaseverlerin beğenisine sunan Kaplanoğlu, 2010 yılında çektiği Bal filmiyle de Oscar heyecanı yaşamıştı.■ Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi Bağlılık Hasan'ın çekimlerine Çanakkale'de devam eden ünlü yönetmen, bir sonraki projesi Aşk üçlemesi içinse planlamalarını sürdürüyor.