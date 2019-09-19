Kasım’da eğlence başkadır

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'UN son dönemdeki gözde mekanı Chin Chin, yeni sezonu 2 Kasım'da açacak. Etiler Ulus'ta kaliteli yemek ve gece kulübü konseptini birleştiren mekan, müzikleri ve atmosferiyle bu kış adından söz ettirecek. Sezonu Cenk Eren ile açacak olan mekanda haftanın altı günü canlı müzik olacak. Bora-Aslı Pehlivanlar çiftinin sahibi olduğu Chin Chin'de; Cenk Eren'in yanı sıra Soner Olgun, Işın Karaca, Selen Selvi ve Vildan Demir gibi isimler sahnede olacak. Bu yaz nostalji müzikleriyle Bodrum'a damga vuran ünlü DJ Ali Sayar da mekanın yeni sezon bombalarından biri olacak.