Rapçilerin beni sevdiğini biliyorum

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Doğuş, rapçiler Amir ve Oğuz Kalfa ile Trio isimli şarkıda bir araya geldi. Üçlünün birlikte söylediği parçaya geçtiğimiz günlerde Beykoz Kundura Fabrikası'nda klip çekildi. Amir ve Oğuz Kalfa, kendilerine birçok popçudan düet teklifi geldiğini ancak daha yakın buldukları için Doğuş'u tercih ettiklerini söyledi. Doğuş da "Daha önceki şarkılarımda rap altyapıları vardı. Son dönemde rapçiler ön planda diye onlarla bir araya gelmedim. Biliyorum ki herkes şu an onlarla bir şeyler yapmak istiyor. Beni sevdiklerini biliyorum."