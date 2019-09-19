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bunu da yapacak!

Yaptığı her hareket ile magazin gündemine son dakika olarak girmeyi başaran , yine dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Sık sık İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia ile tatile çıkan ve bunu da Instagram hesabı üzerinden paylaşan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi için öğrenmeye karar verdi. Sosyetik güzel, Instagram'dan öğretmen aradığına dair duyuruda bulundu

Giriş Tarihi: 19.9.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 19:49
Şeyma Subaşı bunu da yapacak!

Boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan vaktinin büyük bir bölümünü yurtdışında sevgilisiyle geçiyor.

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Şeyma Subaşı bunu da yapacak!
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