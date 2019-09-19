Şeyma Subaşı bunu da yapacak!

Yaptığı her hareket ile magazin gündemine son dakika olarak girmeyi başaran Şeyma Subaşı, yine dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Sık sık İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia ile tatile çıkan ve bunu da Instagram hesabı üzerinden paylaşan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi için İtalyanca öğrenmeye karar verdi. Sosyetik güzel, Instagram'dan öğretmen aradığına dair duyuruda bulundu
Giriş Tarihi: 19.9.2019 19:42Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 19:49
Boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı vaktinin büyük bir bölümünü yurtdışında sevgilisiyle geçiyor.