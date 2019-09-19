Sinan Akçıl otoyolda büyük tehlike atlattı

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, önceki gün konsere giderken ölümden döndü. 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlamalarında konser vermek için Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıkan Akçıl, otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan son anda kurtuldu. Akçıl'ın bulunduğu VIP minibüsün sürücüsü, yaptığı hamleyle kazayı önledi. Ancak Akçıl, araç içinde başını cama vurdu.







HASTANEYE GİTMEDİ

Hastaneye gitmeyi reddeden ünlü müzisyene, konser alanındaki ambulansta kontrol yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan Akçıl, atlattığı tehlikeyi şöyle anlattı: "Burası benim baba memleketim. Büyükbabam ve büyükannemin mezarı burada. Biliyorum ki, o kazadan sağ kurtulduysam önce Allah, sonra onların manevi korumasıyladır." 90 dakika sahnede kalan Akçıl, hayranlarını coşturdu.



10 bin kişinin izlediği Akçıl, konser gecesi Çanakkale'de kaldı. Ertesi gün ise büyükannesi ve dedesinin mezarını ziyaret etti.

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