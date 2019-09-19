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Son Dakika Haberi: Ünlü oyuncu vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı!

Son Dakika… Bildirilen son dakika haberine göre ünlü oyuncu hakim karşısına çıktı. Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hakim karşısına çıktı. Sanık olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, ödediği paraları alan müşavirinin, hem kendisini hem devleti mağrur ettiğini ileri sürdü. Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı da Çağla Şikel'in de bu mali müşavir tarafından mağdur edildiğini ve onun hakkında da aynı şekilde açılan davadan beraat ettiğini belirtti. Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi affından yararlanarak 900 bin TL'nin üzerinde vergi ödediğini belirten avukatı, Maliye Hazinesi'nin de zararının giderildiğini belirtti. Kurum avukatı ise sanığın suç işlediğini, sahte faturalarla KDV indiriminden faydalandığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 12:40
Son Dakika Haberi: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı!

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu , hakim karşısına çıktı. Sanık olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, ödediği paraları alan müşavirinin, hem kendisini hem devleti mağrur ettiğini ileri sürdü.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇTI

Vergi müfettişlerinin 2017'de 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında yaptıkları denetimlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi. Vergi müfettişleri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, vergi kaçırmak ve sahte fatura düzenlemek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu. Savcılık vergide usulsüzlük suçlaması için Tatlıtuğ hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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Son Dakika Haberi: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı!
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