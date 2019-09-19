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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 20 Eylül 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde akıllara gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 20 Eylül 2019 Cuma için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan yurttaşların 'Twitburc' mahlası ile de tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 20 Eylül 2019 Cuma için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 20.9.2019 01:59
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Eylül 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Eylül 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Eylül 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Anneler toplanın size küçük notlarım var" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 EYLÜL 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Uranüs ilişkisi ABD'nin doğal kaynaklarıyla ilgili yaşayacağı gelişmeleri işaret ediyor. Nakit rezervi tıkanan ülkeler bugünden sonra bir bir dile gelirken, bazı ülkelerin zayıf durumları onları açık hedef haline de getirebilir. Rusya sosyal medyada en çok konuşulacağı günlere yaklaşıyor.

KOÇ: Seninle bir anda tüm iletişimi koparan insanlar bugün tekrardan iletişim kurmaya çalışacaklar. Uzun zamandır görmediğin insanların bir anda seninle ilgilenmeleri aklında soru işaretlerinin oluşma sına neden olabilir. Ev, ofis yahut arabanı değiştirmeyi planlayabilir ve bu doğrultuda piyasa araştırması yapmak isteyebilirsin.

BOĞA: Güne, olduğundan daha erken başlayabilirsin. Bu yüzden çevrene karşı biraz tahammülsüz olabilirsin. İş yerinin öncü olduğu eğitimlere katılabilirsin. Bir yakının, maddi sıkıntısı nedeniyle senden borç isteyebilir. Birikim ve bütçe yapmak adına ideal bir günden geçiyorsun. Eşinin harcamalarında ya da aile içerisinde maddi planlamaları tek başına üstleneceksin.

İKİZLER: Bugün iletişimde sınır tanımayacaksın. Bir süredir konuşmadığın aile ferdinle iletişime geçmek isteyebilirsin. Özellikle eşin ve ailesi ile ilgili konular seni bir hayli meşgul edecek. Bu durum canını sıkabilir. Çalışma ortamında krizlerin çıkması yeni bir iş arayışında olmana neden olabilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Eylül 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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