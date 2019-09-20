‘Artık sahneye çıkıp konser vereceğim’

BUGÜN NELER OLDU

İvana Sert, önceki akşam Ortaköy'deki S Lounge'un açılış davetine katıldı. Fırat Çelebi'nin işletmeciliğine yaptığı mekana sevgilisi Tarhan Telli ile giden Sert, yeni çalışmalarını anlattı: "Modacılıktan sonra sahne çalışmalarına başladım. Artık sadece gece mekanlarında değil, açılışlarda da konser vereceğim. 15 senedir ekran önündeyim, o yüzden sahnede çok rahat ediyorum." Açılışın konukları arasında Elif Ece Uzun ile sevgilisi Mehmet Tuş da vardı. Uzun, "İlişkimiz gayet güzel ve seviyeli ilerliyor" dedi.