Demet Şener’den hamilelik açıklaması… Üçüncü kez anne olmaya mı hazırlanıyor?
10 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Demet Şener, haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Demet Şener'in 3. kez anne olmaya hazırlandığı ve hamile olduğu iddia edildi. Ünlü manken Demet Şener o iddialara cevap verdi. İşte Demet Şener'in hamilelik iddialarına cevabı...
Giriş Tarihi: 20.9.2019 11:20Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 11:35
10 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Demet Şener, haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu.
HAMİLE Mİ?
Demet Şener'in 3. kez anne olmaya hazırlandığı ve hamile olduğu iddia edildi.