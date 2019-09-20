Şarkıcı Erkan Güleryüz, önceki gece Dada Salon Kabarett'te sahneye çıktı. Her çarşamba aynı mekanda program yapacağını söyleyen Güleryüz, geçtiğimiz yıl çektiği Sezen Sokakta isimli belgeselden de söz etti: "Sezen Aksu ile gönül bağımız var. Kendisiyle yollarımız 2009 yılındaki Yegane albümümde kesişti. O günden beri, ikinci bir üniversite okuyor gibiyim." Güleryüz, son dönemdeki rap müzik furyasıyla ilgili ise "Sistem, dönem, müzik değişiyor. Değişime ayak uydurmamak bana mantıksız geliyor" yorumunu yaptı.