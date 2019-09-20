BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Erkan Güleryüz, önceki gece Dada Salon Kabarett'te sahneye çıktı. Her çarşamba aynı mekanda program yapacağını söyleyen Güleryüz, geçtiğimiz yıl çektiği Sezen Sokakta isimli belgeselden de söz etti: "Sezen Aksu ile gönül bağımız var. Kendisiyle yollarımız 2009 yılındaki Yegane albümümde kesişti. O günden beri, ikinci bir üniversite okuyor gibiyim." Güleryüz, son dönemdeki rap müzik furyasıyla ilgili ise "Sistem, dönem, müzik değişiyor. Değişime ayak uydurmamak bana mantıksız geliyor" yorumunu yaptı.