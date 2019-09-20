Haberler > Günaydın Haberleri > Yakışıklı oyuncu Can Yaman o iddialara sert çıktı

Yakışıklı oyuncu o iddialara sert çıktı

Son dönemin en popüler isimlerinden , önceki gün Bebek'teydi. Çevresi hayranları tarafından sarılan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, kimseyi kırmayarak tüm sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Geçtiğimiz haftalarda gittiği 'da gördüğü ilgi için "Kurmaca" yorumları yapılan Can Yaman, bu iddialara şöyle sert çıktı: "İnsanlarımız niye böyle kıskanç! Gurur duyulması gereken şeyler bunlar ama hasetlik var."

Giriş Tarihi: 18.9.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 07:53
Yakışıklı oyuncu Can Yaman o iddialara sert çıktı

Önceki gün Bebek'te dolaşan son dönemin en popüler isimlerinden , kendisine büyük ilgi gösteren sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yakışıklı oyuncu Can Yaman o iddialara sert çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN