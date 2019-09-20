Yakışıklı oyuncu Can Yaman o iddialara sert çıktı

Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, önceki gün Bebek'teydi. Çevresi hayranları tarafından sarılan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, kimseyi kırmayarak tüm sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Geçtiğimiz haftalarda gittiği İtalya'da gördüğü ilgi için "Kurmaca" yorumları yapılan Can Yaman, bu iddialara şöyle sert çıktı: "İnsanlarımız niye böyle kıskanç! Gurur duyulması gereken şeyler bunlar ama hasetlik var."
Giriş Tarihi: 18.9.2019 15:00Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 07:53
Önceki gün Bebek'te dolaşan son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, kendisine büyük ilgi gösteren sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi...