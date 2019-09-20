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'ın çizmelerinin fiyatı…

Giydiği kıyafetler ve tarzıyla adından söz ettiren , önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Stiliyle ve marjinal kombinleriyle sık sık adından söz ettiren Yasemin Özilhan Nişantaşı'nda görüntülendi. Çizmesi ve kısa şortuyla dikkat çeken Yasemin Özilhan, uzun süre mağazaları dolaştı. Yasemin Özilhan’ın, çizmelerinin fiyatını öğrenenler çok şaşırdı. Yasemin Özilhan’ın çizmelerinin fiyatı dudak uçuklattı…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 16:11
Yasemin Özilhan'ın çizmelerinin fiyatı…

Habertürk'ün haberine göre; iş adamı İzzet Özilhan'ın eşi , önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Yasemin Özilhan'ın çizmelerinin fiyatı…
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