Yaza Kaş’ta veda ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü isimler, College E.M.A'nın düzenlediği ve Türkiye'nin en güzel tatil rotalarında gerçekleştirilen Yapı Kredi Summer Escape yaz festivalinde buluştu. Kaş'ta gerçekleşen festivalde konuklar, macera ve keyif dolu günler geçirdi.Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes- Benz Türk iş birliğinde gerçekleşen festivalde eğitmenler eşliğinde tüplü dalış eğitimi alan ünlüler, tekne turunda Kaş'ın masmavi koylarının tadını çıkardı. Etkinlik kapsamında workshoplar ve müzik dinletileri de düzenlendi. Akşam Deniz Sipahi ve Ezgi Yelen'in şarkılarıyla eğlenen isimler arasında; İsmail Ege Şaşmaz, Ece Begüm Yücetan, Murat Ceylan, Serenay Aktaş, Ayşe Tolga ve Çiğdem Batur da vardı.