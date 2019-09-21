Damdaki Kemancı 50. yılında Gökçer anısına sahnelenecek

BUGÜN NELER OLDU

'Sütçü Tevye' öykülerinden uyarlanan, Broadway'de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olarak kayıtlara geçen Damdaki Kemancı müzikalinin bu yıl, Cüneyt Gökçer ile Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesinde 1969 yılında Türkçe olarak ilk sahnelenişinin 50'nci yılı kutlanıyor. 1964 yılından itibaren dünyanın dört bir yanında sahnelenen müzikal, Gökçer sayesinde Türk izleyicilerle buluştuğunda çok büyük ilgiyle karşılanmıştı. Devlet Tiyatrosu'nun üçüncü büyük prodüksiyonu olarak sahnelenmeye başladığında tiyatroseverlerin bilet kuyruğuna girdiği nadide eserlerden biri olan Damdaki Kemancı'da olaylar, 1905 Çarlık Rusyası'nda gelenek ve devrim arasına sıkışmış küçük bir köy olan Anatevka'da geçiyor. Kişisel ve siyasal çatışmalar, karısı ve kızlarıyla yokluk içinde zor bela yaşayan Sütçü Teyve ve ailesinin yaşadıklarını anlatan müzikal, Zorlu PSM'nin ilk Türkçe müzikal yapımı olarak, Talimhane Tiyatrosu işbirliği ile bu akşam perdelerini açıyor. Bu sezon Damdaki Kemancı, Türk müziğinin en önemli kompozitörlerinden Nevit Kodallı'nın, bu ilk sahneleme için kaleme aldığı Türkçe sözlerle sahneleniyor. Ayrıca, dönemin üslubuna yakın olarak, Türk tiyatrosunun en değerli oyun yazarlarından Güngör Dilmen'in Devlet Tiyatroları için çevirdiği metin kullanılıyor.Mehmet Ergen'in çevirip yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Binnur Kaya ve Mehmet Ali Kaptanlar başrolde olmak üzere yaklaşık 50 kişilik kalabalık bir kadro seyirci karşısına çıkıyor. Oyuncuların en az 300 kostümle izleyicileri büyülediği projenin dekor ve kostüm tasarımı, Zorlu PSM'nin sezonlardır başarısıyla konuşulan yapımı Yoldan Çıkan Oyun'un tasarımcıları Behlüldane Tor ve Gül Sağer'e ait. Damdaki Kemancı, şarkılarıyla da seyirciyi selamlamaya devam edecek. Cüneyt Gökçer'in, anısına sahnelenecek eser, 28 Eylül, 21 ve 28 Ekim'de de seyirciyle buluşacak.Türkiye'nin ilk çocuk operası Papagenolar, bu yıl Denizbank Çocuk Operası bünyesinde seyirciyle buluşuyor. Mozart'ın eserlerinden Sihirli Flüt Operası'ndan ilham alınarak kurgulanan Papagenolar'ı kızlarımla izlemiş ve çok beğenmiştim. Çocuklara operayı sevdirmesinin yanı sıra kaliteli içeriği ve zengin prodüksiyonuyla öne çıkan oyun, Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde yarın ve 5 Ekim tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Caner Akın'ın rejisörlüğünde, Zdravko Lazarov yönetiminde ve allaturca'nın yapımıyla sahneye konan Papagenolar'a, 17 kişilik Avrasya Oda Orkestrası eşlik ediyor.