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Son dakika haberi: için yaptığı paylaşım tepki çekti! kendisini böyle savundu!

Dördüncü kez kansere yakalanan ve verdiği mücadeleyle milyonlara örnek olan , dün akşam hayatını kaybetti. Neslican Tay'ın ölümünün ardından "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" diyerek paylaşım yapan fenomen , tepki çekince kendisini savundu. Duygu Özaslan'ın paylaşımındaki "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" kısmı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, paylaşımından dolayı Twitter trend listesine girdi. Duygu Özaslan için "Şov yapıyorsun" yorumları yapıldı. Neslican Tay’ın ölümünün ardından tepki çeken paylaşım yapan Duygu Özaslan kendisini böyle savundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve Duygu Özaslan’ın o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 21.9.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 12:46
Son dakika haberi: Neslican Tay için yaptığı paylaşım tepki çekti! Duygu Özaslan kendisini böyle savundu!

Dördüncü kez kansere yakalanan ve verdiği mücadeleyle milyonlara örnek olan , dün akşam hayatını kaybetti. Tay'ın ölümünün ardından "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" diyerek paylaşım yapan fenomen , tepki çekince kendisini savundu.

YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Tümörden dolayı bir bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlarca kişiye örnek olan Tay'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabında paylaşım yaparak kendisini savundu.

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Son dakika haberi: Neslican Tay için yaptığı paylaşım tepki çekti! Duygu Özaslan kendisini böyle savundu!
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