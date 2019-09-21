Son dakika haberi: Neslican Tay için yaptığı paylaşım tepki çekti! Duygu Özaslan kendisini böyle savundu!

Dördüncü kez kansere yakalanan ve verdiği mücadeleyle milyonlara örnek olan Neslican Tay, dün akşam hayatını kaybetti. Tay'ın ölümünün ardından "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" diyerek paylaşım yapan fenomen Duygu Özaslan, tepki çekince kendisini savundu.

YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Tümörden dolayı bir bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlarca kişiye örnek olan Tay'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabında paylaşım yaparak kendisini savundu.