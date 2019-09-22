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Adriana Lima ve birlikte ilk kez… 3 aydır aşk yaşıyorlar!

İş insanı (37) ile 3 aydır aşk yaşadığı Brezilyalı model Adriana Lima (37), dünyaca ünlü sanatçı Damien Hirst’ün Londra’daki sergisini birlikte gezdi. Adriana Lima ve Emri Uyar ilk kez bir davete birlikte katıldı. İkili ilk kez geçen temmuzda Venedik tatilinde bir arada görüntülenmişti.

Giriş Tarihi: 21.9.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 08:04
Adriana Lima ve Emir Uyar birlikte ilk kez… 3 aydır aşk yaşıyorlar!

İlk kez Venedik tatilinde birlikte görüntülenen Adriana Lima ve çifti şimdi de Londra'da sanat sergilerini geziyor.

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Adriana Lima ve Emir Uyar birlikte ilk kez… 3 aydır aşk yaşıyorlar!
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