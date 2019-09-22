Adriana Lima ve Emir Uyar birlikte ilk kez… 3 aydır aşk yaşıyorlar!
İş insanı Emir Uyar (37) ile 3 aydır aşk yaşadığı Brezilyalı model Adriana Lima (37), dünyaca ünlü sanatçı Damien Hirst’ün Londra’daki sergisini birlikte gezdi. Adriana Lima ve Emri Uyar ilk kez bir davete birlikte katıldı. İkili ilk kez geçen temmuzda Venedik tatilinde bir arada görüntülenmişti.
Giriş Tarihi: 21.9.2019 14:33Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 08:04
İlk kez Venedik tatilinde birlikte görüntülenen Adriana Lima ve Emir Uyar çifti şimdi de Londra'da sanat sergilerini geziyor.