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Kaya Çilingiroğlu’nu yumrukladı sosyal medya yıkıldı!

Ünlü sanatçı ’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Hülya Avşar yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kick Box dersi alan Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nu yumruklaması sosyal medyada olay oldu. Eğlenceli video sosyal medyada konu olurken, bazı kullanıcılar tarafından Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu'na hala aşık olduğu iddiası öne sürüldü. Bazıları ise konuyu eğlenceli bir şekilde yorumlayarak, "Keşke ben de eski sevgilimi böyle yumruklasam." şeklinde muzip ifadeler yazdı.

Giriş Tarihi: 21.9.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 08:03
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nu yumrukladı sosyal medya yıkıldı!

'ın Kick Box dersleri devam ederken, Hülya Avşar'ın sosyal medyadan paylaştığı video sosyal medyada eğlenceli bir konu haline geldi.

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Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nu yumrukladı sosyal medya yıkıldı!
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