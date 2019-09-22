"Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelecek!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezona bomba gibi bir final yaparak ekranlara veda eden yarışma programının sıkı takipçileri programın yeni sezona başlamasını heyecanla bekliyorlar. En son milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan 19 yaşındaki Arda Ayten sosyal medyada gündem olmuş ve adından sıkça söz ettirmişti. Hem vatandaşların hem de yarışmacının milyonluk soruyu merakla beklediği Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon tanıtım fragmanı da yayınlandı. İşte ayrıntılar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonunu ile alakalı net bir bilgi paylaşılmadı. Atv yeni sezon ile alakalı tanıtım videosu yayınladı. Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yakında Atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak...

Genç yarışmacı Arda Ayten yeni sezonda 1 milyon TL değerindeki soru ile karşılaşacak. Ayten, 250 bin TL'yi alıp çekilebilecek ya da son soruya cevap verip 1 milyonun sahibi olmak isteyecek.

Kim Milyoner Olmak İster? yakında atv'de!