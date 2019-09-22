‘Şiddetten kurtulan kadınların hikayesinde seve seve oynarım’

BUGÜN NELER OLDU

HülyaKoçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programının konuğu Aydan Şener oldu. Koçyiğit programın başında Şener'i, "Çalıkuşu'nun Feride'si" olarak anons ederek, Şener'in diziye seçilme hikayesini anlattı. Koçyiğit, hikayeyi "1966 yılında 'Çalıkuşu'nun sinema filminde Türkan Şoray oynamıştı. Dizi için de 'Feride' rolü ilk Şoray'a teklif edilmişti. Fakat Türkan teklifi kabul etmemiş, sana kapı açılmıştı" diyerek paylaştı.Şener de hayatında hep rastlantıların olduğunu şu şekilde dile getirdi: "13 yaşındaydım, tiyatroda ilk izlediğim oyun 'Çalıkuşu'ydu. O gün 'Ben tiyatro oyuncusu olacağım' demiştim ve Türkiye beni Çalıkuşu dizisiyle tanıdı." Şener, Koçyiğit'e olan sevgisini de şu sözlerle ifade etti: "Büyük hayranınızım, bütün filmlerinizi izledim, bugün burada olmak büyük bir mutluluk. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildiğim zaman da jürideydiniz. Hayatımdaki rastlantılardan biri daha işte." Kadına şiddet konusuna da değinen Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Şiddet gören kadınları izliyoruz TV projelerinde. İsterim ki şiddetten kurtulan kadınların hikayesi de çekilsin. Bu hikayelerde ben de seve seve oynarım."Aydan Şener, programda bir hayalinden de şöyle bahsetti: "Belgin Doruk 'Bir gün filmim çekilirse beni Aydan Şener oynasın' demişti. Onun bu dileğini yerine getirmeyi çok istiyorum."