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Denizli’yi salladı

Ünlü sanatçı , Denizli’de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 01:38
Ajda Pekkan Denizli’yi salladı

Açık Hava sahneside konser veren Ajda Pekkan, genç şarkıcılara taş çıkarttı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran yüzlerce kişi, usta sanatçının şarkıları ile coştu. Konseri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu eşleri ile birlikte izledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ajda Pekkan, unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Pekkan, zaman zaman seyirciler ile düet yaptı. Usta sanatçıya, sahnede dansçılar da eşlik etti.
Ajda Pekkan, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

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Ajda Pekkan Denizli’yi salladı
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