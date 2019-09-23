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şenleniyor!

Vişnelik Çim Amfi olarak bilinen ODTÜ MD Vişnelik, 11, 12, 13 Ekim’de ’ne ev sahipliği yapacak.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 16:19
Ankara şenleniyor!

Festivalde üç gün boyunca, rock, rap, pop, alternatif pop, elektronik, raggae ve dans gibi farklı müzik türlerinin yıldız isimleri sahne alacak. Ayrıca eğlence dolu yan etkinliklerle festival renklenecek.

VİŞNELİK MÜZİK FESTİVALİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ankara'nın en değerli konumlarından birinde, şehrin en önemli açık hava mekanı ODTÜ MD Vişnelik, Atlantis Yapım ile yenilenen işletme yönetimi, izleyicilerin beğenilerine yönelik olarak hazırlanan etkinlikleriyle başkentlileri müzik ile buluşturuyor. Birbirinden ünlü sanatçıların konserleri, müzik festivalleri ve çeşitli sahne sanatlarına ev sahipliği yapan mekan 6000 kişilik kapasitesiyle Vişnelik Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

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Ankara şenleniyor!
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