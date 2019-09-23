Erkek parası yemeyen kadınların değerini bilmek gerek

BUGÜN NELER OLDU

Kiteboard sporuyla Hawaii'de tatildeyken tanıştım. Gökyüzünde rengarenk şeyler görünce 'Bu ne?' deyip koştum sahile. Önce yaşam biçimime, sonra milli şekilde yaptığım spora dönüştü. Sonra da Akyaka'da okulumu açtım. Avukatlığı tamamen bırakmadım ama biraz geri planda kaldı.Kiteboard'a ilgi yıldan yıla artıyor. Çok kolay öğreniliyor, üç ya da dört günde... 6-7 yaşlarında da yapılabiliyor. En yaşlı sporcumuz 73 yaşında.Akyaka bu spor için dünyada birinci. Nisan'dan Kasım'a kadar rüzgar var. Ayrıca denizimiz de çok uygun. Köpek balığı tehlikesi yok. Mesela Tayland'da yarışta koca bir deniz anasının üzerine yapıştım. Büyük acı yaşadım. 'Annemi isterim' diye ağlamaya başladım. Hemen deniz kıyısında onun panzehiri olan bitkiyi ezip bacağıma sürdüler.TV'de sosyetik anne ve kızının beğendiği erkeği beğenmeyen kadın olmaktan sıkılmıştım. 'Etekler ve Pantolonlar'da başımda yemeni ile keyifli bir oyunculuk yapıyorum.Rahatsızlığıma (bipolar bozukluk), kontrol altına alınabilecek durumdayken teşhis konuldu. Ruhsal hastalıklar da önemli. Akıl, insanın sermayesi. O dönem 'Basına açıklama yapma' dediler ama tersini yaptım. Sayemde binlerce kişi tedaviye başladı. 'Yoga yapıp ya da Tibet'e gidip iyileştim' diye bir şey yok. Psikiyatri önemli. Çok param olursa sadece sanatçılar için psikiyatri kliniği açacağım.Sahne teklifi de geldi ama kabul etmedim. Tiyatrodan sessizliğe alışkın olduğumdan birisi ses çıkarsa kafasına tabağı atarım.Çocukluktan beri tiyatro istiyordum, bu yöne gideceğim belliydi. Eğitimini aldığım bilgisayar programcılığına dönmem.İyi karakterleri de canlandırdım, kötü de. Maalesef açık tenli ve renkli gözlü olduğum için kötü karakterlere yakıştırılıyorum. Türk tipiysen iyi kadın rolü veriliyor.Müziğin her türünü yapmak istiyorum. Ben müziğe aslında operayla başladım, poptan mezun oldum. Halk müziği de babamdan gelen bir tarzdı. Türkü seslendiriyorum ama pop sesim de var. Hepsini bir araya getirmek istiyorum. Kasım'da konserlerim başlıyor.'Etekler ve Pantolonlar'da kişinin özünü koruyarak karşısındaki için değişmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz.Günümüzde nafaka çok tartışılıyor ama kişinin pozisyonuna göre değişir bence. Tabii mağdur çok kadın var. Erkekler kafayı çalıştırmalı. Erkek parası yemeyen kadınların değerini bilmeleri gerekiyor. İlişkileri etrafa rezil olmadan bitirmek de önemli.Sekiz ay önce hızlı şarkı yaptım. Şimdi de slow şarkı geliyor. Bu şarkıyı dinlediğimde ağladım, çocukluğumu hissettim. Benimki travmatik bir çocukluktu. Arkadaşları tarafından dışlanmış ve sevgi görmemiş bir çocuktum. Belki de işimi bu kadar çok sevmemdeki sebep sevgi eksikliğidir.