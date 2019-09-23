Hakan Peker ilk kez açıkladı!

Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Hakan Peker; yakın zamanda Safranbolu'da çiftlik hayatına geçeceğini belirterek, "Hayvanlar ve doğayla bir dünya hayat kurmaya hazırlanıyorum" dedi. Safranbolu da ki yuvamın kapısı herkese açık olacak, çalışmalar son hız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Savoy Ottoman Otel'de sahneye çıkan Hakan Peker, 20 gün sonra çıkış şarkısı olan "Asıl"ın klibini sevenleriyle buluşturacağını da ilk kez açıkladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Hakan Peker, şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

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