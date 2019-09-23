Demet Akalın: Bir milyonluk yüzüğü verecek halim yok herhalde!

BUGÜN NELER OLDU

Popçu Demet Akalın, önceki akşam performans öncesi Sahne İstanbul girişinde görüntülendi. Akalın, gazetecilerin sorularını ayak üstü yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde küs olduğu Aynur Aydın ile barışan Akalın'ın, barışma hediyesi olarak Aydın'a pırlanta yüzüğünü hediye ettiği iddia edilmişti. Konuya açıklık getiren popçu, "Yok be oğlum, ne hediyesi. Bir milyonluk yüzüğü verecek halim yok herhalde. O benim 20 yıllık birikimim. Aynur şaka yaptı" diyerek kahkaha attı. Demet Akalın, hamile olduğu iddiasıyla ilgili de "Ahh keşke be, hadi inşallah. Ben hamile kalırsam bunlar aç kalır" diyerek orkestrasını güldürdü.