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: Bir milyonluk yüzüğü verecek halim yok herhalde!

Geçtiğimiz günlerde küs olduğu Aynur Aydın ile barışan Akalın'ın, barışma hediyesi olarak Aydın'a pırlanta yüzüğünü hediye ettiği iddia edilmişti. kendisine konuyla ilgili soru yöneltilince "Aynur şaka yaptı... Bir milyonluk yüzüğü verecek halim yok herhalde. O benim 20 yıllık birikimim..." dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019
Demet Akalın: Bir milyonluk yüzüğü verecek halim yok herhalde!
Popçu Demet Akalın, önceki akşam performans öncesi Sahne İstanbul girişinde görüntülendi. Akalın, gazetecilerin sorularını ayak üstü yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde küs olduğu Aynur Aydın ile barışan Akalın'ın, barışma hediyesi olarak Aydın'a pırlanta yüzüğünü hediye ettiği iddia edilmişti. Konuya açıklık getiren popçu, "Yok be oğlum, ne hediyesi. Bir milyonluk yüzüğü verecek halim yok herhalde. O benim 20 yıllık birikimim. Aynur şaka yaptı" diyerek kahkaha attı. Demet Akalın, hamile olduğu iddiasıyla ilgili de "Ahh keşke be, hadi inşallah. Ben hamile kalırsam bunlar aç kalır" diyerek orkestrasını güldürdü.
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Demet Akalın: Bir milyonluk yüzüğü verecek halim yok herhalde!
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