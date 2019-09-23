Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den dikkat çeken paylaşım: Bir kez daha şükürler olsun

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü, 29 yaşına bastı. Akınözü, doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Oyuncu, doğum günü mesajında hayranlarına teşekkür etmeyi de unutmadı.
Giriş Tarihi: 23.9.2019 19:17Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 19:28
Son günlerde rol aldığı Hercai dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Akın Akınözü, 29 yaşına girdi. Yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan Akınözü, doğum gününü unutmayan takipçileri için teşekkür mesajı da yayınladı.