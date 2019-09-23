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'nin yıldızı 'den dikkat çeken : Bir kez daha şükürler olsun

dizisiyle yıldızı parlayan , 29 yaşına bastı. Akınözü, doğum gününü hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Oyuncu, doğum günü mesajında hayranlarına teşekkür etmeyi de unutmadı.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 19:28
Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den dikkat çeken paylaşım: Bir kez daha şükürler olsun

Son günlerde rol aldığı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken , 29 yaşına girdi. Yeni yaşını hesabından kutlayan Akınözü, doğum gününü unutmayan takipçileri için teşekkür mesajı da yayınladı.

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Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den dikkat çeken paylaşım: Bir kez daha şükürler olsun
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