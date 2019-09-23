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ile Alper Kömürcü’nün düğününe gitmeyen Beste Açar…

2015'te vefat eden Kayahan’ın eşi 2 hafta önce müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti. Kayahan’ın ilk eşinden olan, İpek Açar ile de sık görüşen Beste Açar düğünde yoktu. Beste Açar: Düğüne gidemedim çünkü...

Giriş Tarihi: 23.9.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 17:10
İpek Açar ile Alper Kömürcü’nün düğününe gitmeyen Beste Açar…

2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi 2 hafta önce müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti.

BESTE AÇAR DÜĞÜNDE YOKTU

Hürriyet'in haberine göre; 2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar 2 hafta önce müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti.

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İpek Açar ile Alper Kömürcü’nün düğününe gitmeyen Beste Açar…
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