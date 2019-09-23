İpek Açar ile Alper Kömürcü’nün düğününe gitmeyen Beste Açar…

2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar 2 hafta önce müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti.

BESTE AÇAR DÜĞÜNDE YOKTU

Hürriyet'in haberine göre; 2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar 2 hafta önce müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti.