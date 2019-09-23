İpek Açar ile Alper Kömürcü’nün düğününe gitmeyen Beste Açar…
2015'te vefat eden Kayahan’ın eşi İpek Açar 2 hafta önce müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti. Kayahan’ın ilk eşinden olan, İpek Açar ile de sık görüşen Beste Açar düğünde yoktu. Beste Açar: Düğüne gidemedim çünkü...
Giriş Tarihi: 23.9.2019 17:02Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 17:10
2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar 2 hafta önce müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti.
BESTE AÇAR DÜĞÜNDE YOKTU
Hürriyet'in haberine göre; 2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar 2 hafta önce müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti.