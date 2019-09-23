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Ünlü şarkıcı : Takılarımla 5 milyonluk villa alırım!

Ünlü şarkıcı , 10 Eylül 2019'da 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dünya evine girdi. Görkemli kına ve düğünüyle günlerce gündeme gelen Aylin Coşkun, katıldığı canlı yayında düğünde takılan takılardan bahsetti. Aylin Coşkun, düğünde takılan kilolarca altınlarını şu sözlerle anlattı: ''Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener, pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam 'sağ kolun benim onu kimseye ayırma' dedi. Bütün altınlar iç içe girdi, çıkaramadım ve bileklerim kanadı. Boynuma takılan kolyeleri falan kopararak çıkarıp atmışım. Bir ara 'takmayın, takmayın' diyordum. Takılarımla kuyumcu dükkanı açamam ama 5 milyonluk bir villa alırım. Zaten erkek ve kız tarafı olarak oraya bir ev parası bıraktılar.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 15:06
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım!

10 Eylül'de dünya evine giren şarkıcı , katıldığı canlı yayında düğünde yaklaşık 5 milyon TL'lik takı takıldığını, bilezik ve kolyeleri üzerinden zorla çıkardığını anlattı.

"HANDE YENER PIRLANTA YÜZÜK TAKTI"

2. Sayfa programına konuk olan Aylin Coşkun, düğününde kilolarca takılan altınlarından şöyle bahsetti: "Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam sağ kolun benim onu kimseye ayırma dedi.

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Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım!
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