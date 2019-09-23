Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım!

10 Eylül'de dünya evine giren şarkıcı Aylin Coşkun, katıldığı canlı yayında düğünde yaklaşık 5 milyon TL'lik takı takıldığını, bilezik ve kolyeleri üzerinden zorla çıkardığını anlattı.

"HANDE YENER PIRLANTA YÜZÜK TAKTI"

2. Sayfa programına konuk olan Aylin Coşkun, düğününde kilolarca takılan altınlarından şöyle bahsetti: "Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam sağ kolun benim onu kimseye ayırma dedi.