Vadi Açıkhava’da Karadeniz fırtınası

Bu yazın başında açılan ve kısa sürede ünlü yıldızların gözde konser mekanı haline gelen, İstanbul'un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, orman kıyısındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturmaya Açıkhava Konserleri serisi ile devam ediyor.

22 Eylül Pazar gecesi, Karadeniz müziğinin sevilen isimleri peş peşe sahneye çıkarak, Vadi Açıkhava'da festival duygusu yaşattı. Karadeniz fırtınasının estiği Vadi Açıkhava sahnesinde gerçekleşen etkinliğin açılışını; güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken, 'Sol Yanım' şarkısıyla Youtube'da 10 milyon izlenme sayısını aşan Trabzon'lu Merve Yavuz oldu.

Adeta konuşturduğu kemençesiyle ve kadife sesiyle Ekin Uzunlar seyirciye romantik dakikalar yaşatırken, sergilediği yüksek performansla tam not aldı. Trabzon ve Rizeli müzisyenlerden oluşan İmera, enerji dolu parçaları ile herkesi horona davet ederek, eğlenceli en üst noktaya taşıdı.

ÖYKÜ GÜRMAN GÜZELLİĞİ, ŞARKILARI VE PERFORMANSI İLE BÜYÜLEDİ

Gecenin yıldızı, müzisyenliğinin yanı sıra oyunculuğu ile son dönemde adından söz ettiren Öykü Gürman oldu. 4 bin kişinin soğuğa rağmen beklediği Öykü Gürman sempatik tavırları ve sıcaklığı ile hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Seyircisinin kendisinden duymayı beklediği 'Ah Bu Sevdaluk' ve 'Oy Beni Vurun Vurun' türküleri ile konserine başlayan Öykü Gürman 'uzun bir aradan sonra hem Vadi Açıkhava'da hem de İstanbul'da ilk konserim. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Hoşgeldiniz' konuşmasından sonra 'Yalan Gözlerin', 'Düşün Beni', 'Seni Ben Unutmak İstemedim ki', 'Boyalı Direk' ile coşkuyu arttırdı.

Seyircisinin verdiği hediyeleri büyük bir mutlulukla kabul eden Gürman, Düşün Beni yazan kağıdı gösterdikten sonra, el dokuması keşanı (karadeniz omuz örtüsü) omuzuna alıp şarkısını söylemeye devam etti.

GECENİN SÜRPRİZLERİ: TUNA KİREMİTÇİ VE KOLİVA

Üç saate yakın sahnede kalan Öykü Gürman, Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesinde seslendirdiği 'İyi Şeyler'i sahnede Tuna Kiremitçi ile birlikte düet yaptı. Gecenin bir diğer sürprizi ise Koliva grubu oldu. Grupla düet yaptığı 'Ay Işığı' şarkısını birlikte sahnede seslendirdiler.

ŞIKLIĞI İLE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Karadeniz müziğinin sevilen örneklerinin yanı sıra, geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarını ve sürpriz cover'larda seslendiren Öykü Gürman, sahnede şıklığı ile göz kamaştırdı. İlk bölümde Yelda Aslan imzalı siyah tulum ve iğne iplik moda tarafından hazırlanan 4 metrelik etek ile sahneye çıkan Gürman, ikinci yarı da Gülafer Ataş imzalı fuşya kostümü ile kendine hayran bıraktı.

İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşaa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile Eylül ayında da birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapacak.