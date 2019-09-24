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bu kez ’a gitti 'Yunan heykeli Atina’da'

Yakışıklı oyuncu bir ay önce gittiği İtalya seyahatinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Askere gideceği ocak ayına dizilerinin gösterildiği ülkelere seyahat edecek olan Can Yaman bu kez ’ın başkenti Atina’ya gitti. Can Yaman turlardan para almıyor. Oysaki Burak Özçivit bu tip seyahatlerden 1 milyon TL, Özcan Deniz konser de verdiği için 5 milyon TL, Engin Altan Düzyatan 2 milyon TL kazanmıştı. Sosyal medyada, Can Yaman için “Yunan heykeli Atina’da” şeklinde yorumlar yapıldı.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 10:39
Can Yaman bu kez Yunanistan’a gitti 'Yunan heykeli Atina’da'

bir ay önce gittiği İtalya seyahatinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Askere gideceği ocak ayına dizilerinin gösterildiği ülkelere seyahat edecek olan Can Yaman bu kez 'ın başkenti Atina'ya gitti.

Havalimanında 100'e yakın hayranı tarafından karşılandı. İmza ve selfie isteyenler nedeniyle aracına 40 dakikada zor ulaşabildi.

KALDIĞI OTELİN ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Posta'nın haberine göre; Kaldığı otelin önünde kuyruklar oluşan Can Yaman için 250 kişilik bir parti verilecek. Oyuncu, dizisinin gösterildiği Skai TV'deki bir talkşova da katılacak.

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Can Yaman bu kez Yunanistan’a gitti 'Yunan heykeli Atina’da'
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