Can Yaman bu kez Yunanistan’a gitti 'Yunan heykeli Atina’da'

Can Yaman bir ay önce gittiği İtalya seyahatinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Askere gideceği ocak ayına dizilerinin gösterildiği ülkelere seyahat edecek olan Can Yaman bu kez Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Havalimanında 100'e yakın hayranı tarafından karşılandı. İmza ve selfie isteyenler nedeniyle aracına 40 dakikada zor ulaşabildi.

KALDIĞI OTELİN ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Posta'nın haberine göre; Kaldığı otelin önünde kuyruklar oluşan Can Yaman için 250 kişilik bir parti verilecek. Oyuncu, dizisinin gösterildiği Skai TV'deki bir talkşova da katılacak.