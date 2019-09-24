Murat Dalkılıç’a Romanyalı hayranlarından sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde, dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Atatürk Havalimanı'nda konser verdi. Dalkılıç, şarkılarını dev hayran korosu eşliğinde seslendirdi. Teknofest kapsamında o gün alanda bulunan yüz bin kişi, soğuk havaya rağmen eğlenmeye doyamadı. Konser sırasında Dalkılıç'ın Romanyalı hayranlarının "Murat Abi" diye bağırması dikkat çekti. Hayranları kulise kadar gelerek ünlü popçu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.TEKNOFEST kapsamında önceki gün Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte Red Bull Air Race pilotu Dario Costa; Türkiye'nin başarılı kadın pilotlarından biri olan Yağmur Sarıoğlu ve oyuncu Selin Şekerci'yi uçağında ağırladı. Costa ile uçakta co-pilotluk deneyimi yaşayan Sarıoğlu, şöyle konuştu: "Daha önce akrobasi uçaklarıyla uçtuğum için tecrübeli sayılırım ama bu uçakla ile biraz daha çılgın manevralar yapma fırsatı yakaladım, limitlerimi zorladım." Şekerci ise "Havada olmak inanılmaz bir şey. Çok güzeldi" dedi.