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Leyla’nın hayalini gerçekleştirdi

28 Ocak 2018 tarihinde ’a okumak istediğini anlatan Leyla’nın hayalini Esra Erol gerçekleştirdi. 1 yıldır ’nin en iyi aşçılık okullarından birinde eğitim gören , bugün mezun oldu ve mesleğine başlayacağının müjdesini canlı yayında verdi.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 22:40 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 23:40
Esra Erol Leyla’nın hayalini gerçekleştirdi

Önce annesini kaybeden, ardından kanser olan kardeşine ilik verdiği için eğitimini yarıda bırakan, kardeşinin iyileşmesinden sonra liseyi bitirip üniversiteye giden 22 yaşındaki Şırnak'lı Leyla Yıldırım'ın aşçı olma hayali, yaşadığı büyük acıyla yarım kalmıştı. Şırnak'ta ailesiyle çadırda kalan Leyla, "Okuma hayalimden vazgeçmedim. Fırsat verilirse yeniden okumak istiyorum" demişti.

"Tek hedefim tek isteğim okulu kazanıp, istediğim mesleği yapıp aileme bakmak, bizim ailede okuyan tek kız benim. Ben okulumu bitirmek, aşçı olmak istiyorum, 17 kişi iki çadırda kalıyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz." diyen Leyla'ya destek Esra Erol'dan geldi. Canlı yayında Esra Erol'a teşekkür eden Leyla, "sizin desteğinizle artık ayaklarımın üstünde durabiliyorum, toplumda saygınlık kazandım, herkes beni takdir ediyor" dedi.

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Esra Erol Leyla’nın hayalini gerçekleştirdi
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