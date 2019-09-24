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İzel eski sevgilisi 'ın ile ayrılmasına bakın ne dedi!

İzel önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden İzel, eski sevgilisi ile boşandığı eşi hakkında açıklamalarda bulundu. Ferhat Göçer'in sözlerine de tepki gösteren İzel bakın neler söyledi. İşte Sinan Akçıl'ın eski sevgilisi İzel'den Burcu Kıratlı yorumu...

Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 16:42
İzel eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile ayrılmasına bakın ne dedi!

İzel, Nişantaşı'nda arkadaşı Hakan Verbiç'le görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, eski sevgilisi 'ın, ile boşanmasına üzüldüğünü söyledi.

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İzel eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile ayrılmasına bakın ne dedi!
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