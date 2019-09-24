Kemal Doğulu hayatının şokunu yaşadı! ‘Menajerim tarafından dolandırıldım’
Menajeri tarafından dolandırıldığını söyleyen Kamal Doğulu samimi açıklamalarda bulundu. Kemal Doğulu: Menajerim tarafından 500 bin TL dolandırıldım. Bu olay da Antalya’da bir organizasyon vardı fırtına çıktı sahne alamadım. Menajerim de mekanın sahibine gidip ‘Kemal bey çıkmadı ama parasını istiyor’ demiş. İşte Kemal Doğulu’nun açıklamalarından satır başları…
Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:28Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 16:34
Kemal Doğulu İkinci Sayfa programına konuk oldu. Menajeri tarafından dolandırıldığını söyleyen Kamal Doğulu samimi açıklamalarda bulundu.
İşte Kemal Doğulu'nun açıklamalarından satır başları…