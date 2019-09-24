Öykü Gürman’dan Karadeniz fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Vadi Açıkhava'da sahneye çıktı. Etkinliğin açılışını 'Sol Yanım' şarkısıyla Youtube'da 10 milyon izlenme sayısını aşan Trabzonlu Merve Yavuz yaptı. Ekin Uzunlar, kemençesiyle ve kadife sesiyle romantik dakikalar yaşattı. Gecenin yıldızı ise atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de rol alan Öykü Gürman oldu. 'Ah Bu Sevdaluk' ve 'Oy Beni Vurun Vurun' türküleri ile konserine başlayan Gürman, "Uzun bir aradan sonra hem Vadi Açıkhava'da, hem de İstanbul'da ilk konserim. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" dedi. Seyirciden gelen hediyelere çok sevinen Gürman, el dokuması bir örtüyü omuzuna alıp şarkısını söyledi.