Haberler > Günaydın Haberleri > Yıllık okul masrafı 100 bin TL!

Yıllık okul masrafı 100 bin TL!

Ünlü şarkıcı ile eşi , oğulları Azur 'ın eğitimi için Londra'ya yerleşti. Çift, Azur Benan'ı Kraliyet Ailesi üyelerinin çocuklarının okula gittiği Kensington bölgesinde bir kreşe verdi. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun okula yıllık ödeyeceği ücret ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 19:49
Yıllık okul masrafı 100 bin TL!

Oğulları Azur 'ın anaokuluna başlaması sebebiyle bir süredir Londra'da yaşayan ile , Zincirlikuyu'daki rezidans dairelerini satışa çıkarmışlardı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıllık okul masrafı 100 bin TL!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN