Yıllık okul masrafı 100 bin TL!

Ünlü şarkıcı Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, oğulları Azur Benan'ın eğitimi için Londra'ya yerleşti. Çift, Azur Benan'ı Kraliyet Ailesi üyelerinin çocuklarının okula gittiği Kensington bölgesinde bir kreşe verdi. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun okula yıllık ödeyeceği ücret ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 24.9.2019 19:49Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 19:49
Oğulları Azur Benan'ın anaokuluna başlaması sebebiyle bir süredir Londra'da yaşayan Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, Zincirlikuyu'daki rezidans dairelerini satışa çıkarmışlardı.