Atv demek rekor demek

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ATV'NİN sevilen dizisi Hercai, kırılmadık rekor bırakmıyor! 13'üncü bölümüyle ekrana gelen dizi, Youtube'da 2 milyon aboneye ulaştı. Hercai bu başarısıyla, Youtube'da en hızlı 2 milyon aboneye ulaşan dizi unvanının sahibi oldu.İLK bölümü Youtube'da 23 milyon kez izlenen Hercai, beşinci bölümün sonunda 1 milyon abone edinerek rekor kırmıştı. Hayran kitlesini giderek genişleten dizi, The WIT Raporu'na göre Twitter'da Avrupa'nın en çok yorum yapılan dizisi oldu.