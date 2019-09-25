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demek rekor demek

’nin fenomen dizilerinden ; hem TV ekranını, hem sosyal medyayı sallıyor! Dizi, 13’üncü bölümüyle Youtube’da 2 milyon aboneye ulaştı. Hercai, ‘bu sayıya en hızlı ulaşan dizi’ olarak, yeni bir rekor daha kırdı

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Atv demek rekor demek
EN HIZLI 2 MİLYON ABONEYE ULAŞAN DİZİ: HERCAİ

13'ÜNCÜ BÖLÜM
ATV'NİN sevilen dizisi Hercai, kırılmadık rekor bırakmıyor! 13'üncü bölümüyle ekrana gelen dizi, Youtube'da 2 milyon aboneye ulaştı. Hercai bu başarısıyla, Youtube'da en hızlı 2 milyon aboneye ulaşan dizi unvanının sahibi oldu.

AVRUPA BİRİNCİSİ
İLK bölümü Youtube'da 23 milyon kez izlenen Hercai, beşinci bölümün sonunda 1 milyon abone edinerek rekor kırmıştı. Hayran kitlesini giderek genişleten dizi, The WIT Raporu'na göre Twitter'da Avrupa'nın en çok yorum yapılan dizisi oldu.
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Atv demek rekor demek
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