Burçin Orhon kızı Zeynep Uygur ile aynı sahnede! İşte Burçin Orhon ve Süheyl Uygur'un dansçı kızlan Zeynep Uygur...

Eski balerin ve dansçı Burçin Orhon ile tiyatrocu Süheyl Uygur'un kızı Zeynep Uygur Kuşadası Caferli Köyü'nde düzenlenen Güz ve Çevre Şenliği'nde aynı sahneyi paylaştı. Burçin Orhon bir döneme danslan ile damga vurmuştu. Daha sonra tiyatrocu Süheyl Uygur ile evlenip çocuk sahibi olan Burçin Orhon iş hayatına ara verdi. Danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. En başarılı öğrencilerinden biri ise kızı Zeynep oldu. Burçin Orhon'un kızı Zeynep Uygur'da annesi gibi bale ve dans ile ilgileniyor. Son olarak aynı sahneyi paylaştıkları kareleri sosyal medyasından paylaşan Burçin Orhon kızı için 'Kızım diye demiyorum ama güzel dans ediyor İnsanın hoşuna gidiyor dedi. İşte Buçin Orhon ve Süheyl Uygur'un dansçı kızlan 21 yaşındaki Zeynep Uygur...
Giriş Tarihi: 17.9.2019 15:00Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 08:47